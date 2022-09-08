Вадим Чебан: Реальный тариф на газ – 36 леев. Мы просим 29, с НДС будет 31

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Учитывая высокую закупочную цену, тариф на газ в Молдове сегодня должен был бы составлять 36 леев, однако «Молдовагаз» просит увеличить его до 29 леев. С НДС цена одного кубометра составит 31 лей. Об этом в рамках передачи на частном канале заявил Вадим Чебан.

– Реальный тариф – 36 леев. Мы не просим столько. Мы просим 29, с НДС будет 31, – отметил Чебан.

Напомним, сегодня кубометр газа обходится потребителям почти в 23 лея. До конца сентября «Молдовагаз» попросит НАРЭ увеличить тариф.

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