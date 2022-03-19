Вадим Чебан: Предпосылок для снижения тарифа на газ нет

– Предпосылок для снижения тарифа нет, потому что у нас есть финансовые потери, мы должны их покрыть, – пояснил Чебан.

Чиновник также подтвердил, что в апреле закупочная цена на газ может быть выше, чем в марте, так как изменится формула.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.