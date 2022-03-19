Вадим Чебан: Предпосылок для снижения тарифа на газ нет

Председатель АО “Молдовагаз” Вадим Чебан считает, что предпосылок для снижения тарифа на газ в тёплое время года нет. Об этом он заявил в рамках передачи.
– Предпосылок для снижения тарифа нет, потому что у нас есть финансовые потери, мы должны их покрыть, – пояснил Чебан.
Чиновник также подтвердил, что в апреле закупочная цена на газ может быть выше, чем в марте, так как изменится формула.
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