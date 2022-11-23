Вадим Чебан подтвердил, что предназначенный для Молдовы российский газ оставался на территории Украины

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«В первой половине ноября разница между номинированным и измеренным объёмом газа, отражённая на ОБС, была существенной, поскольку зарегистрированная средняя температура наружного воздуха была выше метеорологической нормы, специфичной для этого периода года, что обусловило более позднее обычного начало отопительного сезона. Соответственно учитывая, что АО «Молдовагаз» не имело возможность сдать на хранение невостребованный в первой половине ноября потребителями страны объём газа, а отказаться от него, в условиях ограниченных поставок газа от ПАО «Газпром» в пропорции 51% от объёма, предусмотренного контрактом, означало бы создать невосполнимый дефицит для второй половины ноября, определённая часть газа временно осталась в сетях Оператора передающих сетей Украины и была отражена на ОБС ТМС «Алексеевка» и «Гребеники», – пояснил он.

По словам Вадима Чебана, между операторами передающих сетей Украины и Республики Молдова подписано Соглашение о взаимодействии в точках межгосударственных соединений (ТМС) «Алексеевка» и «Гребеники» в соответствии с требованиями Кодексов сетей природного газа, действующих на территории Украины и Республики Молдова. В Соглашении предусмотрены процедуры по регулированию всех трансграничных операций для учёта и управления физическими потоками по передаче природного газа в разные направления, в том числе одновременно и в противоположные направления, а также ведение операционно-балансирующего счёта (ОБС), в котором фиксируются разница между номинированными пользователями сети и измеренными количествами газа. Величина указанной разницы определяется спросом потребителей на газ и в холодный период времени в основном зависит от климатических условий.

– В отмеченном контексте заявляем, что операторы передающих сетей Украины и Республики Молдова всегда обеспечивали передачу АО «Молдовагаз» объёмов природного газа, указанных в подтвержденных номинациях. Данный факт подтверждается месячными коммерческими актами, подписанными как между АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром», так и между операторами передающих сетей Украины и Республики Молдова, – подытожил он.

Ранее Андрей Спыну заявил, что «те объёмы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине».

22 ноября «Газпром» сообщил, что фиксирует «оседание» на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям.

Киев объяснил «оседание» виртуальным реверсом. С сентября Молдова ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной, такой формат поставок осуществляется через пункт «Гребеники».

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