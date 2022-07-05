Вадим Чебан: Ожидаем, что закупочная цена газа для Молдовы в августе будет ещё выше

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Об этом глава АО «Молдовагаз» заявил в комментарии для телеканала TV8.



– Простой расчёт: мы упоминали, что сегодня разница за июль составляет около 300 долларов. Вы уже видите, что котировки на международных биржах растут, соответственно, в августе мы ожидаем ещё большего увеличения закупочной цены, поэтому в нашем запросе этот фактор указан как основной, – сказал он.



Напомним, АО «Молдовагаз» обратилось в НАРЭ с запросом об увеличении тарифа на газ – в том числе, в связи с ростом закупочной цены в июле. Она выросла на 100 долларов по сравнению с июнем.