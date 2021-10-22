Вадим Чебан ответил на обвинения Натальи Гаврилицы: Брать ответственность – прямая обязанность любого руководителя!

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Принимать решения и брать ответственность на себя – прямая обязанность любого руководителя! Об этом на своей странице в соцсети написал председатель АО «Молдовагаз» Вадим Чебан после того, как Наталья Гаврилица обвинила возглавляемое им ведомство в провале переговоров с «Газпромом».

– За свою жизнь у меня ни разу мысли не возникло уйти от ответственности, чем бы я ни занимался! Уверяю вас, что и в сегодняшней ситуации я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы максимально профессионально отреагировать с учётом всех переменных! – отметил он.

Ранее мы писали, что правительство ПДС провалило переговоры по газу и потребовало ввести в стране чрезвычайное положение до 20 ноября.