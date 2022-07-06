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Единственный способ получить доход, чтобы покрыть закупочную цену газа, – это повысить тариф. Об этом заявил председатель административного совета «Молдовагаз» Вадим Чебан. Чиновник отметил, что закупочная цена в июле на 100 долларов выше, чем в июне – 980 долларов за тысячу кубометров, а текущий тариф был рассчитан при закупочной цене в 696 долларов. Вадим Чебан говорит, что один из выходов из этой ситуации – это утвердить сезонные, зимние и летние тарифы.

Председатель «Молдовагаз» отметил, что действующий тариф не покрывает закупочную цену на газ, которая постоянно растёт. Вадим Чебан говорит, что, хоть предприятие и отказалось от инвестиций в инфраструктуру, всё ещё существует риск накопления огромных долгов в случае, если тариф не будет скорректирован.

– Нас никто не кредитует, мы не можем брать кредиты, никто не откладывает наши платежи, и единственное решение – получить доходы от тарифа для оплаты поставщику. Основной аргумент – повышение закупочной цены на газ. Нам нужно покрыть фактическую стоимость покупки. Но мы не хотим допускать и другой крайности, когда потребители не смогут платить. Мы будем просить Комиссию по чрезвычайным ситуациям предоставить определённые отсрочки по уплате налогов, таких как импортный НДС. Но это всё равно неправильно. Мы должны платить налоги государству, потому что они предназначены для социальных выплат. Мы резко сократили расходы на сети, инфраструктуру, – сказал Вадим Чебан в рамках передачи на частном телеканале.

Чиновник предлагает установить два тарифа сроком на год: больший летом, когда потребление меньше, а в холодный период года, когда потребление значительно увеличивается, более низкий тариф. Также, чтобы избежать риска отключения природного газа для бытовых потребителей, государство должно обеспечить запасы голубого топлива, сказал Вадим Чебан.

– Наше компромиссное решение – сезонные тарифы, на зимний и на летний периоды. Нам также необходимо обеспечить запасы. В Румынии есть хранилища, думаю, что государство может хранить там до 100 миллионов кубометров. Этот объём охватывает 2 месяца, сентябрь и октябрь. Кредит в 300 миллионов уже заключен с ЕБРР: 200 миллионов – на приобретение газа и 100 миллионов – на хранение. Это приветствуется для энергетической безопасности государства, – сказал председатель «Молдовагаз».

Напомним, ранее ведомство потребовало от НАРЭ повысить на 45% тариф на природный газ – до 23,5 лея за кубометр без НДС. Новая стоимость может вступить в силу задним числом: с 1 июля.

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