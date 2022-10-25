Вадим Чебан: “напрямую” обеспечить поставки газа в Приднестровье невозможно

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До тех пор, пока на территории Приднестровья не будут внедрены все требования национального законодательства, “напрямую” обеспечить поставки газа в регион невозможно, заявил глава компании “Молдовагаз” Вадим Чебан.

Ранее председатель приднестровского правительства Александр Розенберг заявил о том, что регион пытался получать газ напрямую, но “Молдовагаз” это блокирует.

– При осуществлении поставок природного газа АО “Молдовагаз” руководствуется исключительно законодательством Республики Молдова и международными нормами регулирования в области энергетики. До тех пор, пока на территории Приднестровского региона Республики Молдова не будут внедрены все требования национального законодательства в части разделения видов деятельности (поставка, транспорт, распределение), а также лицензирования и сертификации оператора газотранспортной системы, “напрямую” обеспечить поставки газа в регион невозможно, – пояснил Вадим Чебан.

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