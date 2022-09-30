Вадим Чебан: Маловероятно, что до весны тариф на газ снизится

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Если “Газпром” продолжит поставки газа в Молдову, в октябре закупочная цена составит 1100 долларов, а не 1880, которые наша страна платит в настоящее время. Однако снижения тарифа для потребителей не будет, так как необходимо покрыть образовавшиеся тарифные отклонения, говорит председатель АО “Молдовагаз” Вадим Чебан.

– Маловероятно, что до весны тариф снизится. Но мы следим за ценами на рынке. Всё зависит от международной ситуации, – сказал он в интервью для unimedia.info.

Напомним, что с 1 октября жители Молдовы будут платить за кубометр газа почти 30 леев. При этом ситуация с поставками голубого топлива остаётся неясной.

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