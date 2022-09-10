Вадим Чебан: 23 градусов тепла в квартирах уже не будет

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В связи с тем, что у «Молдовагаз» нет технических возможностей для ограничения потребления газа бытовыми пользователями, людям придётся привыкать к тому, что этой зимой в квартирах и домах будет уже не так тепло и комфортно, как было раньше. С таким заявлением выступил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире передачи «ТЕМА с Людмилой Бельченковой».

– Мы должны понимать и привыкать к тому, что комфортной температуры в 23-24 градуса в комнатах уже не будет. Это нужно будет регулировать. Нужно будет ограничивать часть отапливаемого пространства и помещений. Нужно будет ставить термостаты, нужно будет ограничивать дневную температуру. Это элементы энергоменеджмента на уровне каждого бытового потребителя, — заявил Вадим Чебан, сообщает a-tv.md.

Говоря об альтернативных источниках, у которых власти Молдовы намерены закупать газ, Чебан отметил, что цена во всех возможных случаях будет рыночной. По его мнению, Молдове не стоит ради них разрывать отношения с нашим традиционным поставщиком.

– Что касается альтернатив, я бы не отказывался от наших традиционных партнёров в пользу других с последующим обрывом традиционных связей. Не надо. Альтернатива – это, когда есть два партнёра и есть право выбора с точки зрения цены и других параметров. При этом, не портя отношения с традиционным партнёром. Я так думаю, — подчеркнул Вадим Чебан.

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