В зоне Кодр появилась сеть пешеходных маршрутов

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Сеть пешеходных маршрутов протяжённостью 48 км, соединяющих несколько туристических, исторических и культурных достопримечательностей Ниспоренского района, была открыта Национальной ассоциацией туристического и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM).

Каждый из четырёх сегментов отмечен знаками, а в сёлах, через которые проходит маршрут, были установлены картографические панно, пишет ipn.md. Обозначения помогут туристам преодолевать проблемы с ориентировкой, оптимизировать маршрут и найти достопримечательности.

– Дополненный маршрут с достопримечательностями – это способ для туристов разнообразить время на природе. Обозначенные маршруты дают путешественникам представление о том, как эффективнее охватить культурные и исторические достопримечательности и открыть для себя этот живописный регион, – сказала исполнительный директор ANTRIM Наталья Цуркану на открытии маршрута.

Пешеходные маршруты соединяют сёла Вэрзэрешты, Чорешты, Селиште, Чутешты, Милешты, Баланешты. Главной достопримечательностью маршрута является самая высокая точка Молдовы – холм Баланешты, расположенный почти на 430 м над уровнем моря.

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