В знак высокой признательности: примары со всей страны получат дипломы парламента

– От имени Парламента Республики Молдова и себя лично выражаю огромную благодарность за сложную работу на благо народа. Вы находитесь на первой линии диалога и сотрудничества с гражданами, лучше всех знаете их радости и заботы. Вот почему партнерство с вами очень важно в наших усилиях, направленных на то, чтобы оправдать ожидания людей и изменить их жизнь к лучшему, – отметила она.