В знак высокой признательности: примары со всей страны получат дипломы парламента

Ровно 23 года назад в Республике Молдова вступила в силу Европейская хартия местного самоуправления – один из важнейших документов в сфере обеспечения и защиты прав местных и региональных властей, прежде всего права на самоуправление. В связи с этим в нашей стране был учреждён День местной автономии и работника местного публичного управления, который отмечается 1 февраля. Пользуясь случаем, спикер поздравила всех примаров, советников, секретарей советов, специалистов примарий и районных советов и служб на местах.
– От имени Парламента Республики Молдова и себя лично выражаю огромную благодарность за сложную работу на благо народа. Вы находитесь на первой линии диалога и сотрудничества с гражданами, лучше всех знаете их радости и заботы. Вот почему партнерство с вами очень важно в наших усилиях, направленных на то, чтобы оправдать ожидания людей и изменить их жизнь к лучшему, – отметила она.
Зинаида Гречаный добавила, что сегодня подписала распоряжение о вручении дипломов парламента целому ряду примаров со всей страны в знак высокой признательности за существенный вклад в выполнение служебных обязанностей, за преданность делу и профессионализм.
– Призываю всех представителей местных публичных администраций первого и второго уровней сохранять верность людям и желаю им успехов, уважения, крепкого здоровья, благополучия и личного счастья, – подытожила она.
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