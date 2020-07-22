В знак признательности за заслуги: президент вручил ордена и медали военным и врачам (ФОТО, ВИДЕО)

В знак признательности за заслуги: президент вручил ордена и медали военным и врачам (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в ходе официальной церемонии в Президентском дворце Игорь Додон вручил высокие государственные награды группе военнослужащих Национальной армии, врачам, работающим в Центральном военном клиническом госпитале и диагностическом консультативном центре Министерства обороны, и некоторым военным запаса, в соответствии с ранее подписанными указами.

Ордена и медали были присуждены в знак глубокой признательности за заслуги в обеспечении национальной безопасности; в военно-патриотическом воспитании молодого поколения; за долгую и кропотливую работу в области здравоохранения, существенный вклад в реализацию передовых форм и методов лечения и за самоотверженность и усердие, проявленные в их врачебной деятельности.

Глава государства искренне поблагодарил всех за преданность Отечеству и успешное выполнение их обязанностей, а также пожелал им мужества и стойкости в их самоотверженной работе.

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