В знак особого признания заслуг: посол Беларуси вручил Игорю Додону от имени Александра Лукашенко медаль «75-летие Победы в ВОВ» (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолием Калининым. Стороны рассмотрели целый ряд вопросов, касающихся двустороннего взаимодействия двух стран по наиболее важным направлениям.
В частности, они отметили продуктивный диалог между Молдовой и Беларусью на уровне высшего руководства, принимая во внимание интенсивный обмен визитами на уровне глав государств и правительств за последние два года, а также активное сотрудничество на площадках СНГ, Евразийского Экономического союза и других международных организаций. В этом контексте они обсудили повестку предстоящего онлайн-заседания Высшего Евразийского Экономического совета (Молдова – страна-наблюдатель при ЕАЭС) и саммита Содружества Независимых Государств.
– Констатировали наличие нереализованного потенциала торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Так, в последние годы отмечается снижение взаимного товарооборота (с 225 млн. долларов в 2017 г. до 212 млн. в 2019 г.), в том числе уменьшение показателей экспорта молдавских товаров на белорусский рынок и увеличение белорусского импорта. В январе-сентябре 2020 года товарооборот составил 130 млн. долларов, из которых молдавский экспорт – 48 млн. В связи с этим я подчеркнул важность полноценной реализации потенциала сотрудничества в агропромышленном комплексе, заключения и реализации долгосрочных контрактов на поставку молдавской плодоовощной продукции на белорусский рынок, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.
В завершение встречи Посол Республики Беларусь вручил главе нашего государства медаль «75-летие Победы в Великой Отечественной войне». Эту награду в уходящем году учредил Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, она вручается за весомый вклад в героическое и патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти погибших, организацию мероприятий, посвященных юбилею Победы.
Президент Республики Молдова награжден этой медалью в знак особого признания заслуг – в частности, за его инициативу об установке в Минске памятника уроженцу Молдовы, Герою Советского Союза Ивану Солтысу, а также за восстановление десятков воинских мемориалов. Игорь Додон поблагодарил белорусских друзей за столь высокую оценку его усилий и подчеркнул важность сохранения исторической памяти и бережного отношения к нашей общей истории.
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