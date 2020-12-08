В знак особого признания заслуг: посол Беларуси вручил Игорю Додону от имени Александра Лукашенко медаль «75-летие Победы в ВОВ» (ФОТО, ВИДЕО)

– Констатировали наличие нереализованного потенциала торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Так, в последние годы отмечается снижение взаимного товарооборота (с 225 млн. долларов в 2017 г. до 212 млн. в 2019 г.), в том числе уменьшение показателей экспорта молдавских товаров на белорусский рынок и увеличение белорусского импорта. В январе-сентябре 2020 года товарооборот составил 130 млн. долларов, из которых молдавский экспорт – 48 млн. В связи с этим я подчеркнул важность полноценной реализации потенциала сотрудничества в агропромышленном комплексе, заключения и реализации долгосрочных контрактов на поставку молдавской плодоовощной продукции на белорусский рынок, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.