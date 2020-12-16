В жутком ДТП в Сынжерей погибла молодая женщина (ФОТО)

В жутком ДТП в Сынжерей погибла молодая женщина (ФОТО)

Страшная авария произошла накануне вечером на трассе между селом Биличений Ной и Бельцами.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Сынжерей Инны Москалюк, 47-летний водитель на повороте не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen, пишет ipn.md.

В результате удара 23-летняя женщина-водитель скончалась на месте. Виновник аварии покинул место происшествия. Его разыскивают, пишет источник.

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