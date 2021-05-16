В жутком ДТП в Сороках погиб мотоциклист

В жутком ДТП в Сороках погиб мотоциклист
Инцидент произошёл в ночь на воскресенье в селе Кэинарий Векь. 22-летний мотоциклист вёз 15-летнего пассажира. Из-за высокой скорости и плохой видимости транспортное средство врезалось в мотоблок, который двигался в том же направлении и ехал по правилам.  

Последним управлял 36-летний мужчина. У него была 26-летняя пассажирка. В результата удара мотоциклист погиб на месте, а подросток и два человека из мотоблока были доставлены в больницу.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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