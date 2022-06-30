В жутком ДТП в Бессарабке погиб полицейский

В жутком ДТП в Бессарабке погиб полицейский

Трагедия произошла минувшим вечером вблизи села Иордановка. 

По данным полиции, 26-летний сотрудник инспектората полиции Бессарабки находился в автомобиле в качестве пассажира. Машина ехала на высокой скорости. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. От полученных травм полицейский скончался на месте, передаёт publika.md.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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