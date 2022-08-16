В жутком ДТП с участием мотоцикла погибли два человека

В жутком ДТП с участием мотоцикла погибли два человека

Инцидент произошёл сегодня днём в селе Висока Сорокского района. 

По предварительной информации, мотоцикл, которым управлял 19-летний сельчанин, столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Ford. В результате удара мотоциклист скончался на месте, а его 20-летняя пассажирка была доставлена в тяжёлом состоянии в больницу, где впоследствии тоже умерла.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md