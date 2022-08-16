В жутком ДТП с участием мотоцикла погибли два человека

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Инцидент произошёл сегодня днём в селе Висока Сорокского района.

По предварительной информации, мотоцикл, которым управлял 19-летний сельчанин, столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом Ford. В результате удара мотоциклист скончался на месте, а его 20-летняя пассажирка была доставлена в тяжёлом состоянии в больницу, где впоследствии тоже умерла.

Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства трагедии выясняются.

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