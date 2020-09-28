В жуткой аварии в Рышканах погибли двое взрослых и младенец

0

Смертельное ДТП произошло этой ночью.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, к правоохранителям накануне обратилась жительница Бельц. Женщина сообщила, что в результате семейного конфликта её муж сел в машину Skoda Octavia и уехал в неизвестном направлении. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал покончить жизнь самоубийством.

Примерно в это же время в инспекторат полиции Рышкан поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, случившемся около села Корлэтень. Как выяснилось, Skoda Octavia выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с автомобилем Toyota Auris.

33-летний водитель Skoda погиб на месте. Также скончались 28-летний водитель Toyota и его 3-месячная дочь, а двое пассажиров попали в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.