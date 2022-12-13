В жуткой аварии в Польше погибли двое граждан Молдовы

В жуткой аварии в Польше погибли двое граждан Молдовы

Смертельное ДТП произошло накануне в польском городе Замбрув. Там грузовик врезался в припаркованный на обочине микроавтобус.

По данным местной прессы, в микроавтобусе находились 6 граждан Молдовы. Четверо получили травмы, а двое погибли, пишет realitatea.md.

Водителю грузовика также потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, двое из госпитализированных граждан находятся в тяжёлом состоянии.

Местная полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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