В жуткой аварии в Польше погибли двое граждан Молдовы

Смертельное ДТП произошло накануне в польском городе Замбрув. Там грузовик врезался в припаркованный на обочине микроавтобус.
По данным местной прессы, в микроавтобусе находились 6 граждан Молдовы. Четверо получили травмы, а двое погибли, пишет realitatea.md.
Водителю грузовика также потребовалась медицинская помощь. По предварительной информации, двое из госпитализированных граждан находятся в тяжёлом состоянии.
Местная полиция разбирается во всех деталях происшествия.
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