В жуткой аварии в Чадыр-Лунгском районе пострадали женщина и двое детей

В жуткой аварии в Чадыр-Лунгском районе пострадали женщина и двое детей

ДТП произошло накануне вечером неподалёку от села Гайдар. По неустановленным обстоятельствам машина съехала с дороги в кювет.

В салоне автомобиля находилось четверо детей. Две девочки шести и восьми лет вместе с их 39-летней мамой оказались в больнице. Младшая из дочек находится в реанимации в тяжёлом состоянии, пишет gagauzinfo.md.

Двое других детей – годовалый мальчик и двухлетняя девочка – не пострадали. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

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