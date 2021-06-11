В жуткой аварии пострадали трое взрослых и ребёнок

В жуткой аварии пострадали трое взрослых и ребёнок

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тирасполь-Каменка. На повороте водитель Audi не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Сидевший за рулём сам вызвал “скорую”. В машине находились ещё двое взрослых и четырёхлетний мальчик.

Правоохранители и очевидцы помогли пострадавшим выбраться из искорёженного автомобиля. Пассажиры в тяжёлом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение. Ребёнка с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой также госпитализировали, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

У 18-летнего водителя диагностированы ушиб грудной клетки и рана голени. Медосвидетельствование показало, что молодой человек был за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии проводится проверка.

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