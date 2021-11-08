В жуткой аварии на трассе погиб ребёнок. Ещё шестеро человек госпитализированы

В жуткой аварии на трассе погиб ребёнок. Ещё шестеро человек госпитализированы

Трагедия произошла минувшим вечером на выезде из Страшен.

На трассе столкнулись Opel и KIА Sportage. Как пишет deschide.md, виновником аварии стал 35-летний водитель KIА, который передвигался на скорости 120 км/час. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Opel.

В результате ДТП погибла 12-летняя девочка. Она ехала в Opel вместе с мамой. В больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы ещё шесть человек.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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