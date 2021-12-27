В жуткой аварии на Балканском шоссе погиб мужчина

ДТП произошло сегодня днём. На трассе столкнулись грузовик и Toyota.
В результате кабина грузовика загорелась, а прицеп с кукурузой перевернулся. При этом водитель Toyota скончался на месте. Тело мужчины из искорёженного автомобиля пришлось извлекать спасателям. Помощь водителю грузовика не понадобилась.
По данным ГИЧС, кабина большегруза сгорела полностью. Причину и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
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