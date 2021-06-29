В жилых домах столицы проводят мероприятия по уничтожению грызунов

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На прошлой неделе работы по дератизации были проведены в 291 доме. По словам начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Иона Бурдюмова, на это было израсходовано 150 тысяч леев.

Бурдюмов уточнил, что на прошлой неделе были проведены работы по уборке, в которых ежедневно участвовали 390 человек. Также были задействованы 20 единиц техники для вывоза отходов и 5 мини-погрузчиков. В результате было эвакуировано 147 прицепов отходов. В ежедневном скашивании травы участвовали по 50 человек, пишет ipn.md. Работы продолжатся и на этой неделе.

Работы по дератизации и дезинсекции в подвалах жилых домов пройдут до ноября и охватят 3 500 жилых домов в Кишинёве. Ответственный за процесс экономический агент заблаговременно информирует администраторов домов о работах и о том, какие меры защиты должны быть предприняты. Они устанавливают по взаимному согласию дату и время проведения. Администраторы жилых домов предпринимают меры по очистке подвалов и помещений, в которых осуществляется сбор отходов, и предоставляют оператору доступ к местам, где должны быть выполнены работы. О проведении дератизационных мероприятий информируются и жильцы домов.

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