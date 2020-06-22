В жилых домах Центра и Чекан проводится комплекс мер по уничтожению грызунов и насекомых

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В многоэтажных домах столичных секторов Центр и Чеканы проводятся работы по дезинсекции и дератизации. Начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов сообщил, что список адресов, по которым предстоит выполнить соответствующие мероприятия, будет опубликован на официальных сайтах управления и примарии.

Работы осуществляются и в ассоциациях собственников и арендаторов жилищного фонда, а также в жилищно-строительных кооперативах, передаёт ipn.md.

Стоит отметить, что на прошлой неделе были выполнены дератизационные и дезинсекционные мероприятия в 154 жилых домах на площади в 104 тысячи квадратных метров. Стоимость работ составляет более 90 тысяч леев.

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