В жару движение большегрузов по улицам муниципия запрещено

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В дни, когда температура воздуха превышает 30˚C, запрещено движение большегрузных автомобилей по улицам муниципия. Ограничения действуют с 10:00 до 20:00.

По сообщению примарии, данные ограничения касаются транспортных средств общей грузоподъёмностью более 20 тонн в целях предупреждения повреждения проезжей части дорог в условиях высоких температур.

Ограничения не относятся к транспорту, осуществляющему пассажирские перевозки, перевозки скоропортящихся продуктов, транспорту, задействованному в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, транспортным средствам, предназначенным для перевозки грузов с температурным режимом и задействованным в работах по восстановлению дорог в пределах строительной площадки.

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