В здании правительства отключат свет в знак солидарности с Украиной

В здании правительства отключат свет в знак солидарности с Украиной

В четверг, 29 декабря, в здании правительства будет отключен свет “в знак солидарности с народом Украины, который страдает от атак России на жизненно важные инфраструктурные объекты”. Об этом заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица. 

– Это акт поддержки, которым мы выражаем солидарность с Украиной, показываем, что мы рядом с украинским народом, который живёт в холоде и темноте из-за ударов российских ракет по гражданской инфраструктуре, – сказала она. 

Акции символического отключения света в знак поддержки Украины проводят правительства разных стран, передаёт moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. Кому то легче от этого? Надо им еще и воду отключить…на некоторое время… в поддержку Молдавского народа который тоже живет весьма сложно…

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md