В здании правительства отключат свет в знак солидарности с Украиной

В четверг, 29 декабря, в здании правительства будет отключен свет “в знак солидарности с народом Украины, который страдает от атак России на жизненно важные инфраструктурные объекты”. Об этом заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица.
– Это акт поддержки, которым мы выражаем солидарность с Украиной, показываем, что мы рядом с украинским народом, который живёт в холоде и темноте из-за ударов российских ракет по гражданской инфраструктуре, – сказала она.
Акции символического отключения света в знак поддержки Украины проводят правительства разных стран, передаёт moldpres.md.
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Кому то легче от этого? Надо им еще и воду отключить…на некоторое время… в поддержку Молдавского народа который тоже живет весьма сложно…