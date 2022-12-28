В здании правительства отключат свет в знак солидарности с Украиной

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В четверг, 29 декабря, в здании правительства будет отключен свет “в знак солидарности с народом Украины, который страдает от атак России на жизненно важные инфраструктурные объекты”. Об этом заявила молдавский премьер Наталья Гаврилица.

– Это акт поддержки, которым мы выражаем солидарность с Украиной, показываем, что мы рядом с украинским народом, который живёт в холоде и темноте из-за ударов российских ракет по гражданской инфраструктуре, – сказала она.

Акции символического отключения света в знак поддержки Украины проводят правительства разных стран, передаёт moldpres.md.

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