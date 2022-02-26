В здании МИДЕИ установлены контейнеры для сбора пожертвований

В здании МИДЕИ установлены контейнеры для сбора пожертвований

В здании Министерства иностранных дел и европейской интеграции установлены контейнеры для сбора пожертвований.

С сегодняшнего дня, 26 февраля, контейнеры для пожертвований будут постоянно доступны на входе в МИДЕИ. Люди могут приносить обувь, перчатки, головные уборы, шарфы, одежду, одеяла, подгузники всех размеров, продукты длительного хранения, питьевую воду, книги и игрушки для детей, передает ipn.md.

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