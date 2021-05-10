В заведениях общепита разрешено проведение мероприятий с участием не более чем 50 человек

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Соответствующее решение накануне приняла Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв.

Таким образом, разрешается проведение мероприятий в заведениях общественного питания с участием не более чем 50 человек при строгом соблюдении мер контроля и предупреждения распространения инфекции COVID-19. Организаторы празднеств должны обязательно составить список (имя и фамилия участника, IDNP, телефонный номер, адрес электронной почты и адрес проживания). В то же время рекомендуется проводить мероприятия на открытом воздухе.

Напомним также, что с 8 мая рестораны в Кишинёве работают до 23.00.

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