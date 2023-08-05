В заповеднике Старый Оргеев пройдет музыкальный фестиваль Gustar

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Хорошая музыка, туризм и уникальные впечатления в самом сердце культурно-природного заповедника Старый Оргеев ждут участников Летнего фестиваля Gustar, который пройдет с 18 по 20 августа. На территории заповедника будет обустроена детская зона и зона йоги, а также кинотеатр под открытым небом.

Посетители фестиваля смогут расположиться в кемпинге, побывать в древних пещерах монастыря Старый Оргеев, отведать вкуснейшие блюда молдавской, балканской и европейской кухни, попробовать молдавские вина и совершить винный тур. Будут организованы и мастер-классы, передает ipn.md.

Gustar Music Festival 2023 подготовил богатую музыкальную программу, с участием одного из самых известных и любимых балканских артистов Горана Бреговича из Боснии и Герциговины. Пригашена и одна из самых успешных певиц и авторов песен в Восточной Европе Minelli. Перед зрителями выступят и молдавские музыканты и группы, среди которых композитор и исполнитель Валентин Богян, а также Tharmis & Valentin Uzun, популярные своей зажигательной балканской музыкой, и многие другие. Гвоздем программы будет группа-победитель Евровидения-2022 года Kalush Orchestra из Украины.

Gustar Music Festival – это первый фестиваль в Молдове, который в 2010 году перенес живую музыку и концертную сцену в естественный амфитеатр одного из самых красивых исторических мест Республики Молдова – культурно-природный заповедник Орхейул Векь, тем самым включив нашу страну в список европейских стран с лучшими музыкальными фестивалями. Название фестиваля происходит от старого слова с латинскими корнями означающего „август”.

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