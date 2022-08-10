В заповеднике “Кодры” в эти выходные пройдёт музыкальный фестиваль

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“Festivalul lupilor” будет проходить на территории природного заповедника “Кодры” с 12 по 14 августа.

Открытие фестиваля состоится в пятницу в 18:00 с участием Dj Markus Lawyer, Кристины Скарлат, Siaj, Dj Denisez Lefter, Павла Стратана и Чезара Стратана. В программе: танцы, огненное шоу, баллады и др.

А 13 августа фестивальная площадка станет пространством для творчества и искусства. Здесь будут рассказывать легенды, петь песни и исполнять танцы, пройдут ремесленные мастер-классы, чтения и посиделки. На сцене выступят сёстры Осояну, ансамбль “Plăieșii”, “Adda”, этнофольклорный ансамбль “Штефан Водэ”, братья Георге и др.

В последний день мероприятия выступят Satoshi, Tatuni, Misha bird, Murmur de izvar, Guz&Kapushon и Parazitii, пишет moldpres.md.

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