В Закон о прокуратуре внесены изменения

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Парламент принял накануне поправки в Закон о прокуратуре. Документ был разработан в контексте реализации рекомендаций Венецианской комиссии.

Так, члены Оценочной комиссии Генеральной прокуратуры должны иметь опыт работы в системе прокуратуры, чтобы обеспечить взвешенную, независимую и комплексную оценку. Критерии оценки генерального прокурора также будут регламентированы.

Принятые законодательные поправки также касаются отдельных аспектов, связанных с предоставлением временно исполняющего обязанности генерального прокурора и назначением заместителей в специализированные прокуратуры, сообщает moldpres.md.

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