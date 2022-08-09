В заброшенном доме вспыхнул пожар, обошлось без жертв

В заброшенном доме вспыхнул пожар, обошлось без жертв

Инцидент произошёл накануне в Терновке. Пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома площадью 150 кв. метров.

На тушение прибыло два пожарных расчёта. Горели две комнаты, огонь быстро распространился и на кровлю, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В 2019 году огнеборцы уже тушили тут пожар. По словам соседей, в заброшенном доме неоднократно распивали спиртные напитки сомнительные компании.

Предварительной причиной названа неосторожность при курении. Пострадавших нет.

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