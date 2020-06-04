В заброшенном доме в Рыбнице нашли разлагающийся труп

0

Соседи сообщили 38-летнему рыбничанину, что из принадлежащего ему дома исходит резкий трупный запах. Мужчина вызвал правоохранителей.

Прибывшим на место сотрудникам милиции хозяин домовладения пояснил, что уже больше двух лет живёт в другом месте. Соседка, забившая тревогу, рассказала, что не раз видела во дворе посторонних людей, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Опознать труп было сложно: давность смерти – более трёх месяцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры выяснили, что это 60-летний ранее неоднократно судимый горожанин. Мужчина злоупотреблял спиртным, состоял на учёте у врача-нарколога, вёл бродяжнический образ жизни.

Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.