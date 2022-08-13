В заброшенном доме сгорела летняя кухня

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Жители села Сарацея увидели дым, который шёл из летней кухни одного из частных домов.

Пожарные локализовали возгорание за 20 минут. Строение площадью 20 квадратных метров сгорело полностью, пишет novostipmr.com.

Выяснилось, что в летней кухне на территории заброшенного дома проживал мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. В момент пожара его дома не было.

Причины возгорания устанавливаются.

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