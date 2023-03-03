В выставке BEAUTY в Moldexpo принимают участие более 100 компаний

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Более 100 компаний из Молдовы, Италии, Турции и Украины представляют свою продукцию на 25-й выставке Beauty, которая открылась накануне в Международном выставочном центре «Молдэкспо».

В первый день мероприятия многие посетители уже успели ознакомиться с новинками в сфере красоты, представленными участниками крупнейшей выставки косметики, парфюмерии, инструментов, материалов и мебели для парикмахерских и салонов красоты, переадет moldpres.md.

Выставка проходит в двух павильонах Moldexpo, занимающих площадь 5 000 квадратных метров. На мероприятии представлено около 1 000 брендов со всего мира. Посетители выставки Beauty могут ознакомиться с новинками профильной индустрии и получить грамотную консультацию специалистов компаний-участниц. Они могут протестировать, сравнить и купить товары, представленные как местными производителями, так и всемирно известными брендами.

При этом у посетителей есть возможность узнать больше о новых услугах в сфере моделирования ногтей, профессиональном оборудовании и аксессуарах для парикмахеров, а также выбрать профессиональную технику и специализированную мебель.

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