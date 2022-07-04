В выходные в Молдове произошло два ДТП с участием мотоциклов

В выходные в Молдове произошло два ДТП с участием мотоциклов

В результате этих аварий два человека получили серьёзные травмы и были госпитализированы. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, в выходные дни патрульные отправили на штрафстоянку более 130 мотоциклов, владельцы которых допустили нарушения. Часто допускаемые нарушения это: ошибки регистрации транспортного средства, технические дефекты, нетрезвое состояние водителя.

В связи с этим правоохранители настоятельно рекомендуют водителям не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, не превышать скорость движения, а также надевать защитные средства и светоотражатели.

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