В выходные в Молдове будет комфортная погода

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После двух дней неустойчивого характера погоды метеорологи прогнозируют тихие и прохладные по сравнению c аномальной жарой выходные.

По сообщению синоптиков, в субботу, 7 августа, ожидается +23-28 градусов днем ​​и +13-18 градусов ночью. В воскресенье термометры покажут до +30 градусов днем ​​и до +18 градусов ночью. Дождей в выходные дни не ожидается, пишет moldpres.md.

В августе средняя месячная температура воздуха составляет от +19ºС на севере до +21ºС на юге. Самым прохладным за весь период наблюдений был август 1976 года, когда средняя месячная температура воздуха составляла от +15,3ºC (Бричаны) до +17,8ºC (Тирасполь, Комрат). Теплее всего было в августе 1992, 2010 и 2015 годов, когда средняя месячная температура воздуха колебалась по территории от +22,9ºC (Бричаны) до +25,7ºC (Комрат).

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