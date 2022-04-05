В выходные в Кишинёве пройдёт ярмарка вин

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9 и 10 апреля в парке “Алунелул” в столичном секторе Буюканы пройдет ярмарка “Vinuri Mari de la Crame Mici” (“Великие вина небольших виноделен”). У жителей и гостей столицы будет возможность открыть для себя вкусы 23 вин, производимых в небольших винодельнях.

Организатором мероприятия выступает Ассоциации малых производителей вин Dionysos. Это некоммерческая общественная неправительственная организация, основанная волонтёрами, целью которой является представление интересов малых производителей вина, реализация проектов по поддержке развития малых производителей и организация совместных программ продвижения как в стране, так и за её пределами, передает agora.md.

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