В выходные дни в рамках марафона вакцинации в столице привились более 280 человек

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В рамках марафона иммунизации против COVID-19, который прошёл в минувшие выходные в Кишинёве, вакцинировались 288 человек. Все участники получили ваучер на 500 леев, который можно использовать в ресторанах-партнёрах, а именно в сети Draft, Vegan Phi, Mojito 1 и Mojito 2, Teatrul Gastronomic и Butcher.



Стоит отметить, что с начала запуска кампании по иммунизации в мобильных пунктах вакцинировались более 28 тысяч человек. А в период с 8 по 14 ноября в 70 пунктах вакцинации в столице было привито около 7 тысяч человек.

Всего от COVID-19 вакцинировано около 39% жителей Кишинёва, передаёт moldpres.md.

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