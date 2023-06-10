В выходные дни в Молдове пройдут дожди и грозы

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, в выходные дни ожидаются дожди и грозы на большей части территории страны.

Так, в субботу, 10 июня, днем ожидается температура 25-30 градусов. Ночью столбики термометров покажут до 17 градусов, передает moldpres.md.

В воскресенье, 11 июня, похолодает на 1-2 градуса как днем, так и ночью. Пройдут ливни и грозы. Такая погода сохранятся и в понедельник.

Также Государственная гидрометеорологическая служба объявила на 7-13 июня “желтый код” пожарной опасности на севере и в центре Молдовы. В этот период будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность (V класса) природного характера.

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