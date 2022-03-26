В выходные в Молдове будет тепло, но ветрено

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни столбики термометров на юге страны поднимутся до +17 градусов, а на севере – до +15.

В то же время, как утверждают синоптики, в выходные ожидается повышенное атмосферное давление и ветер до 10 м/с. В ночное время суток температура воздуха понизится до -3 градусов на севере, а на юге – до -1.

На следующей неделе ожидается потепление. Температура воздуха в понедельник составит до +19 градусов в центральных районах страны, а ночью будет от +2 до +5.

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