В выходные дни в Молдове будет облачно, но тепло

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По данным метеорологов, 4 и 5 сентября в Молдове будет облачно, но тепло. Осадки возможны на севере страны.

В субботу в центральных районах страны температура воздуха поднимется до +23 градусов днём​, а ночью составит +13 градусов. На севере ожидаются кратковременные осадки. В воскресенье максимальная температура составит +21 градус в дневное время, а ночью +11 градусов.

На следующей неделе в стране сохранится тёплая, но пасмурная погода. Минимальная температура воздуха в ночное время суток составит +6 градусов.

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