В выходные дни в Молдове будет холодно и дождливо

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Первые выходные этой зимы не преподнесут метеорологических сюрпризов, температура воздуха будет соответствовать данному периоду.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, в субботу, 4 декабря, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов днём ​​и от 0 до -5 градусов ночью. На большей части территории Молдовы, особенно в центральных и южных регионах, завтра будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, передаёт moldpres.md.

В воскресенье будет на несколько градусов теплее, но, как и в субботу, сохранятся ночные морозы. Днём термометры покажут до +9 градусов, будет переменная облачность, периодически солнечно. В понедельник, 6 декабря, еще потеплеет, но со вторника снова начнёт холодать.

В декабре повсеместно наблюдается отрицательная средняя месячная температура воздуха от -0,2°С на юге до -2,1°С на севере. Однако нередки случаи, когда в этом месяце средняя температура воздуха бывает положительной. Такие значения температуры в северных и центральных районах отмечаются в среднем один раз в 4 года, в южных – один раз в 2 года, уточнили синоптики.

Самым холодным за весь период инструментальных наблюдений на большей части территории Молдовы был декабрь 2002 г., когда средняя месячная температура воздуха составила от -5,8ºС (Чадыр-Лунга) до -8,0ºС (Сороки). Теплее всего было в декабре 1960 г., средняя месячная температура воздуха в том году колебалась по территории от +2,7ºС (Рыбница) до +5,8ºС (Тирасполь).

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