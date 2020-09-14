В выходные на дорогах Молдовы зарегистрировали свыше 1 600 нарушений ПДД

В выходные на дорогах Молдовы зарегистрировали свыше 1 600 нарушений ПДД

49 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 588 автолюбителей превысили скоростной режим, пишет publika.md.

За отчётный период сотрудники НИОБ также отреагировали на 140 обращений, поступивших в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (2)

  1. Смотрю сводку по поводу пьяных водителей и задаюсь вопросом: раз водители не боятся и продолжают пить может маленькие штрафы или надо добавить и другие более жосткие наказания?

    0
    Ответить

    • Это всё сказки, надо понимать слово ПЬЯНЫЙ, выпить бутылку пива у них уже пьяный, или рюмку вина – пьяный и бутылку водки у них то же самое, но это в нормальных странах ВСЁ не так…, по нынешним меркам прежде чем сесть за руль не надо употреблять, за неделю ни бутылки пива ни стакана сухого вина… разве такое бывает?

      0
      Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md