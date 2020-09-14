В выходные на дорогах Молдовы зарегистрировали свыше 1 600 нарушений ПДД

49 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 588 автолюбителей превысили скоростной режим, пишет publika.md.
За отчётный период сотрудники НИОБ также отреагировали на 140 обращений, поступивших в службу 112.
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Смотрю сводку по поводу пьяных водителей и задаюсь вопросом: раз водители не боятся и продолжают пить может маленькие штрафы или надо добавить и другие более жосткие наказания?
Это всё сказки, надо понимать слово ПЬЯНЫЙ, выпить бутылку пива у них уже пьяный, или рюмку вина – пьяный и бутылку водки у них то же самое, но это в нормальных странах ВСЁ не так…, по нынешним меркам прежде чем сесть за руль не надо употреблять, за неделю ни бутылки пива ни стакана сухого вина… разве такое бывает?