В выходные на дорогах Молдовы зарегистрировали свыше 1 600 нарушений ПДД

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49 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 588 автолюбителей превысили скоростной режим, пишет publika.md.

За отчётный период сотрудники НИОБ также отреагировали на 140 обращений, поступивших в службу 112.

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