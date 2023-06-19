В выходные дни было выявлено свыше 4,5 тыс. нарушений ПДД

В выходные дни было выявлено свыше 4,5 тыс. нарушений ПДД

Наиболее частым нарушением остается превышение скорости – на этом попались 1653 водителя. 

Кроме того, по данным пресс-службы полиции, 136 автовладельцев были отстранены от вождения, так как находились в нетрезвом состоянии. 50% из них были сильно пьяны.

454 протокола было составлено за непристёгнутый ремень безопасности. За нарушение правил остановки и непредоставление приоритета пешеходам были оштрафованы 413 водителей, а за несоблюдение дорожных знаков – 507.

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