В выходные дни более 3 500 водителей нарушили правила дорожного движения

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По данным Генерального инспектората полиции, 1 252 водителя превысили скорость. При этом 53 человека управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 15 из них были привлечены к уголовной ответственности.

Также более 500 водителей не учли предписания дорожных знаков, 489 не были пристегнуты ремнями безопасности, а 369 водителей нарушили правила остановки и не предоставили преимущество пешеходам и другим участникам дорожного движения, передаёт moldpres.md.

В эти же выходные полиция отреагировала на 249 звонков, поступивших на единый номер 112.

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