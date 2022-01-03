В выходные дни более 1400 водителей нарушили ПДД

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В выходные дни патрульные экипажи выявили и оштрафовали за нарушение правил дорожного движения более 1400 водителей.

Как сообщили в Национальном инспекторате общественной безопасности, в минувшие выходные стражи правопорядка оштрафовали 330 водителей за превышение скоростного режима, 199 – за несоблюдение дорожных знаков, 195 – за нарушение правил постановки на учёт или госрегистрацию, технического осмотра автотранспортных средств.

За тот же период сотрудники полиции выявили и отстранили от управления транспортными средствами 40 пьяных водителей, большинство из которых находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает moldpres.md.

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