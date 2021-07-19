В ВУЗах страны начался приём документов

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ВУЗы Молдовы сегодня начали приёмную кампанию по поступлению на 2021-2022 учебный год.

Министерство образования, культуры и исследований установило в этом году единые сроки для организации и проведения основной сессии вступительного конкурса. Документы на конкурс можно подать онлайн, передаёт moldpres.md.

В этом году конкурс для программ на лиценциат и магистратуру будет проходить по смешанной системе, но преимущественно онлайн.

По запросу ВУЗов установлены единые сроки для организации и проведения основной сессии конкурса на поступление на первый цикл – лиценциат для всех университетов: 19-30 июля – онлайн-подача документов на конкурс; 3 августа – объявление промежуточных результатов; 4-10 августа – подача оригиналов документов в выбранный кандидатами ВУЗ; 12 августа – объявление окончательных результатов, – уточнили в министерстве.

Для кандидатов, которые не могут подать документы онлайн, высшие учебные заведения привлекут небольшое количество кадров для приёма документов.

ВУЗы могут организовать конкурс для приёма в магистратуру на 2021-2022 учебный год одновременно с приёмом на обучение в лиценциате. Такие кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одно или несколько высших учебных заведений, но смогут поступить только на одну специальность в рамках одного учебного заведения, куда представят оригинальные документы.

В случае непокрытия бюджетных мест в ВУЗах с 13 по 26 августа пройдут дополнительные сессии.

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