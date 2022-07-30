В Вулканештах ввели почасовую подачу водоснабжения

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Засуха продолжает вносить коррективы в обычную жизнь населения. С катастрофическими последствиями отсутствия осадков и сильной жары столкнулись и Вулканешты — источники подземных вод уже исчерпаны.

Из-за этого, местный “Апэ-Канал” принял решение ограничить подачу водоснабжения. Вода в кранах будет появляться только с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00, передает gagauzinfo.md.

– В рабочую скважину поступает всего 1 тонна воды в час, что критически мало для водообеспечения всего населения станции Вулканешты, — говорится на официальном сайте города.

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